У Києві "замінували" станцію метро "Оболонь"

19:36, 14 листопада 2016
Київ
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Потяги проїжджають станцію без зупинки.

Потяги курсують повз станцію без зупинки / фото: УНІАН

У Києві замінували станцію метро "Оболонь". Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену на своїй сторінці у Facebook.

"Увага! "Оболонь" без зупинки. Отримали інформацію про замінування станції", - сказано в повідомленні.

Детальної інформації наразі немає.

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