У Києві "замінували" станцію метро "Оболонь"
19:36, 14 листопада 2016Київ
1320
Потяги проїжджають станцію без зупинки.
Потяги курсують повз станцію без зупинки / фото: УНІАН
У Києві замінували станцію метро "Оболонь". Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену на своїй сторінці у Facebook.
"Увага! "Оболонь" без зупинки. Отримали інформацію про замінування станції", - сказано в повідомленні.
Детальної інформації наразі немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter