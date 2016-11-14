У Києві замінували станцію метро "Оболонь". Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену на своїй сторінці у Facebook.

"Увага! "Оболонь" без зупинки. Отримали інформацію про замінування станції", - сказано в повідомленні.

Детальної інформації наразі немає.