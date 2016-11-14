У Києві розшукують колишнього ФСБшника, який перейшов на сторону України (фото)
14:35, 14 листопада 2016Київ
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Столичні правоохоронці оголосили в розшук екс-офіцера ФСБ РФ Іллю Богданова, який перейшов на сторону України. Розпочато кримінальне провадження, проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів.
Ілля Богданов / kyiv.npu.gov.ua
Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, до правоохоронців звернулися друзі і знайомі Богданова і повідомили про те, що в останній раз спілкувалися з ним 12 листопада 2016 року. З того часу на зв'язок він не виходив і його місцезнаходження невідомо.
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Згідно з повідомленням, у минулому Богданов був кадровим офіцером ФСБ, а в 2014 році перейшов на сторону України.
За фактом зникнення чоловіка розпочато кримінальне провадження за ст 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо розшуку безвісти зниклого.
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