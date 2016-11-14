Кличко: Комунальні служби міста впорались зі снігопадом

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у ефірі Радіо «Свобода».

«У Києві 1667 км доріг і нам потрібно було прибрати їх у дуже короткий термін. Можу сказати, що ключові транспортні магістралі, траси, мости очищені від снігу, посипані піском та сіллю. Залишається прибрати двори і маленькі вулиці. Але головне – місто повертається до звичного ритму життя», – підкреслив Кличко, передає прес-служба КМДА.

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Мер Києва зазначив, що до прибирання снігу у столиці задіяли 386 одиниць тільки снігоприбиральної техніки. І подякував комунальникам, які протягом останньої доби працювали у режимі нон-стоп.

«Київавтодор» працював всю ніч без перерви. І я хочу подякувати всім, хто цілу ніч не спав і робив все, щоби наше місто повернулося до нормального життя», – зазначив Віталій Кличко.