У Києві урочисто відкрили пам'ятник королеві Франції Анні Ярославні (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, у офіційній церемонії відкриття пам'ятника брали участь дипломати, представники українського уряду та місцевої влади, а також учні трьох столичних французьких шкіл.

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"Анна, мабуть, не уявляла собі, що правитиме упродовж майже десяти років Францією у період її становлення поруч зі своїм августійшим чоловіком (королем Генріхом I - УНІАН). Анна, напевно, не уявляла, що після смерті короля вона буде регентом при своєму сині, майбутньому королі Філіпу Першому та стане невід'ємною ланкою (роду – УНІАН) Капетингів та інших численних європейських династій", - заявила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

"Анна точно не уявляла собі, що одного дня на початку XXI століття інша жінка, родом з Франції - це я - урочисто відкриватиме статую, зведену на її честь у центрі її рідного міста", - додала дипломат.

Також вона наголосила, що пам‘ятник усім нагадуватиме, що Анна Київська стала першою особою, яка започаткувала зв'язки між Україною та Францією. "Зв'язки, що вибудовувалися упродовж століть і значно посилилися після здобуття Україною незалежності у 1991 році. Зв'язки, що живляться активним співробітництвом в усіх галузях. Зв'язки, які Франція зміцнюватиме і розвиватиме у майбутньому заради єдиної, вільної та сильної України, у тій Європі, в якій Київська Русь вже колись посідала належне їй місце", - наголосила посол.

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В свою чергу міністр культури України Євген Нищук назвав королеву Анну Ярославну справжнім символом, який об'єднує Україну і Францію в тисячолітній історії. "Ціла низка династій вийшла, де ллється кров українська, нашої княжни Ярославни. І за статистикою... близько 30 європейських королів мають кров від Анни Ярославни. Це про українську кров. Ось наш факт євроінтеграції. Ми давно європейська держава", - наголосив Нищук.

Міністр культури звернув увагу, що "побутує така думка, що Франція начебто дуже сильно дружить тільки з Росією, бо їхні двори дуже гарно і гучно гуляли".

"Ні! Дуже інтелігентно, дуже красиво, по-європейськи гуляли наші спільні роди - нашої Ярославни і короля Франції", - додав Нищук.

Пам‘ятник Анні Ярославні відкрито на Львівській площі.