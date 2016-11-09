Київ паралізували 10-бальні затори

За даними сервісу "Яндекс.Пробки", на правому березі Києва затори утворилися в центральній частині столиці, на Подолі, Борщагівці, Печерську, в районі Центрального вокзалу, а також частково на Оболоні.

Крім того, затори утворилися на мостах на лівий берег, а також на Набережному шосе. Також затори утворилися в районі станцій метро "Гідропарк" і "Лівобережна".

Як повідомляє Страна.ua, в центрі міста сталося понад 20 ДТП, зокрема, на бульварі Лесі Українки. На вулиці Короленківській сталося ДТП, масштабний затор утворився від вул. К. Малевича до вул. Жилянської.

Швидкість руху по місту не перевищує 20 км/год, а на окремих вулицях, наприклад Басейній - 3 км/год. По Набережному шосе автомобілі рухаються зі швидкістю 7 км/год.