​Кличко: Кияни повинні отримувати якісні комунальні послуги, або мати можливість для перерахунку

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на нараді за участю очільників районів міста щодо забезпечення киян якісними житлово-комунальними послугами.

Мер Києва підкреслив, що цього року підготовка до опалювального сезону відбувалася у вкрай складних умовах, водночас столичній владі вдалося вчасно підключити опалення у будинках киян і закладах соціальної сфери, незважаючи на заблоковані рахунки «Київенерго».

«Але сьогодні перед нами стоїть нове завдання – оперативно обслуговувати людей і надавати їм послуги належної якості. Особливо це важливо в умовах високих цін на комунальні послуги. Кияни мають сплачувати за якісні послуги або мати можливість перерахунку, якщо вони не надані або надані не в повному обсязі. І такий механізм сьогодні розроблений столичною владою», – підкреслив Віталій Кличко.

Він наголосив, що влада столиці не формує тарифи, але намагається зробити все, щоби зменшити фінансове навантаження на киян.

«Я звертаю увагу, що сьогодні для киян діє декілька механізмів, що дозволяють зменшити фінансове навантаження, зумовлене підвищенням цін на житлово-комунальні послуги. Це механізм отримання субсидій, можливість реструктуризації заборгованості та запроваджена урядом розстрочка платежів за комуналку», – зазначив Віталій Кличко.

Під час наради очільникам районів і представникам комунальних служб Києва презентували механізм перерахунку сплати для киян, якщо їм не надані комунальні послуги або надані не в повному обсязі.

http://kievcity.gov.ua/news/44125.html