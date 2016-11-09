Оселі киян, де температура нижче +18 градусів, обстежуватимуть спеціальні комісії - Кличко

«У сфері ЖКГ столиці створять спеціальні комісії, які перевірятимуть приміщення, де температура нижча за +18 градусів і з’ясовуватимуть причини цього», – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що за кожною територією (дільницею обслуговування) мають бути закріплені як представник житлової організації, так і теплопостачального підприємства.

«Контроль за якістю наданих послуг – це пріоритет у нашій роботі. Кияни мають сплачувати за якісні послуги або мати можливість перерахунку, якщо вони таких послуг не отримали чи отримали в неповному обсязі», – наголосив Віталій Кличко.

Ознайомитися з інформацією щодо аварій та перебоїв у наданні комунальних послуг за тією чи іншою адресою можна на інтернет-сторінці www.1557.kiev.ua . Зокрема, на цій сторінці можна зареєструвати звернення щодо повної або часткової відсутності центрального опалення у помешканні. Зареєстровані звернення передаватимуться на відповідні підрозділи для подальшого усунення недоліків.