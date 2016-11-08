У Києві затримали чоловіків, які намагались продати гранати на Оболонському проспекті

У столичному районі Оболонь правоохоронці затримали чоловіків, які продавали гранати на вулиці. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у м. Києві.

Зазначається, що 26- та 27-річних молодиків помітили на Оболонському проспекті. Помітивши правоохоронців, вони намагалися втекти, але через декілька хвилин опинилися у наручниках.

«Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у товаришів три гранати РГД-5, одну гранату Ф-1 та чотири запали до них. Окрім цього, експерти вилучили предмет, схожий на ніж», - розповів начальник Оболонського управління поліції Михайло Ніконов.

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За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років тюремного ув’язнення.

"Уродженці Полтавської та Луганської областей очікують обрання міри запобіжного заходу, перебуваючи в ізоляторі тимчасового тримання", - додали в поліції.