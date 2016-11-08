Екс-депутат Київради: розпочалося знищення чергового старовинного будинку в центрі столиці
Екс-депутат Київради та громадська активістка Олена Єскіна заявляє про загрозу втрати чергового старовинного будинку, що розташований у Шевченківському районі столиці на вулиці Павлівській.
Про це Єскіна повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Розпочалося знищення історичного будинку на вул. Павлівській, 7. На жаль, цей унікальний київський будиночок, як і понад 90% об'єктів культурної спадщини, не внесений до державного реєстру, а отже кинутий державою на призволяще. Він є безцінний як елемент фонової історичної забудови», - зазначила активістка.
Читайте такожПрокуратура Києва через суд вимагає повернути місту споруджений у 1893 році "будинок Новікова" на Подолі
«Коли розпочали установку паркану, я одразу спрямувала запити до відповідних установ щодо правомірності проведення тут будівельних робіт. Але можу заявити, що такі роботи є протиправними, оскільки суперечать чинному генеральному плану розвитку Києва. Тому надіслала заяву про злочин і до правоохоронних органів різних рівнів», - написала Єскіна.
Вона оприлюднила фото з інформаційним щитом про майбутнє будівництво за вказаною адресою.
Йдеться про будівництво готелю на вул. Павлівська, 7 (літ А), дозвіл на виконання робіт Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в м.Києві від 19 серпня 2016 року.
Також екс-депутат зазначила, що «нещодавно вже знесли сусідній будинок по вул. Дмитрівська, 60, і в цьому кварталі від історичної забудови вже скоро нічого не залишиться».
Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня по вул. Златоустівська, 35, було також знесено 100-річний флігель «з ромашками».