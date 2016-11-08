Екс-депутат Київради: розпочалося знищення чергового старовинного будинку в центрі столиці

Про це Єскіна повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Розпочалося знищення історичного будинку на вул. Павлівській, 7. На жаль, цей унікальний київський будиночок, як і понад 90% об'єктів культурної спадщини, не внесений до державного реєстру, а отже кинутий державою на призволяще. Він є безцінний як елемент фонової історичної забудови», - зазначила активістка.

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«Коли розпочали установку паркану, я одразу спрямувала запити до відповідних установ щодо правомірності проведення тут будівельних робіт. Але можу заявити, що такі роботи є протиправними, оскільки суперечать чинному генеральному плану розвитку Києва. Тому надіслала заяву про злочин і до правоохоронних органів різних рівнів», - написала Єскіна.

Вона оприлюднила фото з інформаційним щитом про майбутнє будівництво за вказаною адресою.

Йдеться про будівництво готелю на вул. Павлівська, 7 (літ А), дозвіл на виконання робіт Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в м.Києві від 19 серпня 2016 року.

Також екс-депутат зазначила, що «нещодавно вже знесли сусідній будинок по вул. Дмитрівська, 60, і в цьому кварталі від історичної забудови вже скоро нічого не залишиться».

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня по вул. Златоустівська, 35, було також знесено 100-річний флігель «з ромашками».