​Віталій Кличко із німецькою стороною обговорив подальші кроки з добудови Подільсько-Воскресенського мосту

Відбулася зустріч Віталія Кличка з міністром транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Александром Добриндтом. Мер Києва ще раз наголосив на важливості для української столиці добудови і запуску в експлуатацію такого інфраструктурного об’єкту як Подільсько-Воскресенський міст.

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«Цей міст стане важливою транспортною артерією міста, оптимізує рух в Києві, зробить більш комфортним і швидким пересування містом для киян і гостей столиці. І ми сьогодні докладаємо всіх зусиль, шукаємо будь-які можливості, щоб Подільсько-Воскресенький міст із символу безгосподарності перетворився на сучасну транспортну артерію Києва», – підкреслив Віталій Кличко.

Він також подякував міністру за ту допомогу, великий подарунок, який отримав нещодавно Київ з Берліна – 15 снігоприбиральних машин, і підкреслив, що це суттєва технічна підтримка для Києва перед зимовим сезоном.

З держсекретарем міністерства Райнером Бомбою мер Києва обговорив подальші кроки для реалізації проекту з добудови Подільського-Воскресенського мосту. Віталій Кличко також подякував Райнеру Бомбі за його підтримку втілення проекту та допомогу в пошуках і залученні інвесторів. Раніше мер Києва домовився з німецькою стороною про виділення 200 тисяч євро на здійснення фінансової та технічної експертизи Подільсько-Воскресенського мосту, в якій візьмуть участь німецькі фахівці.

«Експертна оцінка буде завершена навесні наступного року і тоді ми будемо рухатися далі. Це – перспективний проект і я зроблю все, щоб його втілити», – наголосив Віталій Кличко.