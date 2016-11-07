Київська влада планує наступного року встановити системи підземних сміттєвих баків

Мер Києва Віталій Кличко в Берліні ознайомився з роботою міського підприємства, яке утримує дорожню інфраструктуру та опікується благоустроєм Берліну (BSR).

Зокрема, мер Києва цікавився і йому продемонстрували, як працює система встановлення та обслуговуваннясміттєвих баків, які знаходяться під землею.

Віталій Кличко заначив, що київська влада планує запровадити подібну практику поводження зі сміттям з весни наступного року. На вулицях столиці на першому етапі встановлять близько сотні подібних урн, сміттєвий бак яких знаходиться під землею.

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«Київ повинен ставати сучасним і комфортним для мешканців та гостей міста. Скрізь, де я буваю, я цікавлюся, як працює міське господарство, які є особливості чи проекти, які можна втілити в Києві. І ми застосовуємо на практиці найкращий досвід, – зазначив Віталій Кличко. – Ми вдячні всім друзям, які нам допомагають. Це підприємство, наприклад, два роки тому подарувало Києву дві снігоприбиральних машини. Сьогодні я тут ознайомився з цікавими практичними речами, які будуть корисними для української столиці. І ми будемо їх запроваджувати», – зазначив Віталій Кличко.

Також у Берліні мер Києва продовжить переговори щодо добудови Подільсько-Воскресенського мосту. Віталій Кличко, зокрема, зустрінеться з міністром транспорту та цифрової інфраструктури Александром Добриндтом та держсекретарем цього міністерства Райнером Бомбою. Раніше Віталій Кличко вже домовився з німецькою стороною про виділення 200 тисяч євро на здійснення фінансової та технічної експертизи мосту, в якій візьмуть участь німецькі фахівці.