Кияни зможуть контролювати зняття показів із будинкових теплолічильників - КМДА

Про це сьогодні заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час щотижневого прес-брифінгу представництва КМДА.

Він нагадав, що таку ініціативу міська влада спільно з теплопостачальними підприємствами запровадили минулого року.

«Участь у знятті показань лічильника дає змогу мешканцям будинку контролювати обсяги спожитої теплової енергії. Це забезпечує прозорість нарахувань за опалення. Кількість представників від одного будинку – не обмежена. Аби взяти участь киянам необхідно зателефонувати за телефоном гарячої лінії 1557 (044 500 1557 – з мобільного) та залишити заявку на участь. Далі з мешканцем зв’язуються представники теплопостачальника, які безпосередньо знімають показання», – зауважив заступник голови КМДА.

Петро Пантелеєв зазначив, що вже понад 1,5 тисячі мешканців багатоповерхівок беруть участь у знятті показань, що дає людям реальний інструмент контролю за обсягами нарахувань за тепло.