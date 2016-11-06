Кличко у Берліні вручить нагороду в номінації "Європеєць року" президенту Європарламенту Мартіну Шульцу

7 листопада мер Києва візьме участь у церемонії «Ніч видавців» і вручить нагороду президенту Європарламенту Мартіну Шульцу, якого Асоціація німецьких видавців визнала переможцем у номінації «Європеєць року». Президента Європейського Парламенту відзначать за заслуги в демократичній легітимізації ЄС.

Також у Берліні Віталій Кличко зустрінеться з потенційними інвесторами і продовжить переговори щодо добудови Подільсько-Воскресенського мосту. Раніше Віталій Кличко вже домовився з німецькою стороною про виділення 200 тисяч євро на здійснення фінансової і технічної експертиз мосту, в якій візьмуть участь німецькі фахівці.