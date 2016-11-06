Кличко у Берліні вручить нагороду в номінації "Європеєць року" президенту Європарламенту Мартіну Шульцу
21:45, 06 листопада 2016Київ
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7 та 8 листопада Київський міський голова Віталій Кличко відвідає із робочою поїздкою Берлін, де візьме участь у церемонії вручення нагород Асоціації німецьких видавців (VDZ) «Золота Вікторія». Також у Німеччині Віталій Кличко продовжить переговори щодо інвестицій у добудову Подільсько-Воскресенського мосту.
7 листопада мер Києва візьме участь у церемонії «Ніч видавців» і вручить нагороду президенту Європарламенту Мартіну Шульцу, якого Асоціація німецьких видавців визнала переможцем у номінації «Європеєць року». Президента Європейського Парламенту відзначать за заслуги в демократичній легітимізації ЄС.
Також у Берліні Віталій Кличко зустрінеться з потенційними інвесторами і продовжить переговори щодо добудови Подільсько-Воскресенського мосту. Раніше Віталій Кличко вже домовився з німецькою стороною про виділення 200 тисяч євро на здійснення фінансової і технічної експертиз мосту, в якій візьмуть участь німецькі фахівці.
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