Пантелеєв очолить комісію з вирішення проблемних питань 5-го полігону

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час виїзної наради на територію полігону.

Нагадаємо, 27 жовтня цього року Київська міська рада прийняла рішення «Про вирішення проблемних питань, пов’язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області». Згідно з прийнятим документом, наразі КМДА працює над створенням комісії з вирішення проблемних питань, пов’язаних із експлуатацією полігону у Підгірцях.

До її складу входитимуть депутати Київради, представники міської держадміністрації, керівники комунальних підприємств, представники Обухівської райдержадміністрації, сільських громад Підгірців, Великих Дмитровичів, Гвоздівки, Ходосівки. Також до складу комісії планується залучити фахівців Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України». Очолить комісію заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Ми вже розпочали попередню роботу на полігоні. Покладаємося на авторитетну думку представників інститутів, які наразі розпочали дослідження карти полігону та нададуть свої рекомендації щодо його подальшого укріплення та пересипки суглинком – ґрунтом із додаванням глини та піску. Паралельно буде проведено дослідження ґрунтів та питної води в навколишніх населених пунктах», – сказав під час наради заступник голови КМДА.

Він зазначив, що місто також планує відновити другу чергу роботи обладнання «Rochem» із переробки стічних вод (фільтрату).

«Зараз обладнання забезпечує переробку 80% нового фільтрату та не дозволяє йому виливатися у навколишнє середовище. Але ми прагнемо розпочати безпечну переробку того об’єму фільтрату, який накопичився на полігоні за попередні роки функціонування», – пояснив Петро Пантелеєв та наголосив, що місто забезпечуватиме прозорість роботи комісії і звітуватиме про всі результати перед громадою Києва та громадами населених пунктів, що розташовані навколо 5-го полігону.