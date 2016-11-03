Кличко: дискримінаційні умови стоять на заваді втіленню інфраструктурних проектів у Києві

Як передає прес-служба КМДА, Кличко зазначив, що, враховуючи початок осінньо-зимового періоду, окрему увагу столична влада приділяє готовності снігоприбиральної техніки. Загалом на цей сезон столична влада має 380 одиниць спеціалізованої техніки. Це нова і капітально відремонтована техніка для зимового утримання, ремонту асфальтобетонного покриття, виконання будівельних робіт, нанесення дорожньої розмітки, а також інша спеціальна техніка.

Також мер із прем’єром оглянули 10 нових сучасних тролейбусів ЛАЗ, які Київ отримав у рамках кредитної угоди з ЄБРР.

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«До кінця року Київ отримає ще 11 одиниць. Це сучасні тролейбуси з низькою підлогою, які будуть зручними для киян із особливими потребами», – заначив Віталій Кличко.

Говорячи про розвиток транспортної інфраструктури у Києві, Віталій Кличко наголосив на необхідності добудови Подільсько-Воскресенського мосту.

«Всі мости у Києві дуже навантажені. Я обіцяв троєщинцям і киянам за свою каденцію цей міст побудувати. 11 млрд грн вартість мосту. 4 млрд грн вкладено раніше, 7 млрд грн ще нам потрібно. Ми ведемо переговори з німецькою стороною, залучили німецьких фахівців, вони вже виділили 200 тис. євро на фінансову і технічну експертизи мосту. Будемо разом знаходити і залучати інвестиції. Але ми також розраховуємо на підтримку держави, адже це один із найважливіших інфраструктурних об’єктів столиці», – наголосив Віталій Кличко.

У свою чергу Володимир Гройсман зазначив, що мости для Києва дуже важливі.

«У нас є державний фонд регіонального розвитку. Думаю, ми якимось чином зможемо знаходити механізми, щоб підтримати ініціативи киян», – зазначив прем’єр.

Мер Києва також підкреслив, що у відношенні до Києва діє дискримінаційна норма, коли з бюджету столиці вилучають 60% ПДФО, водночас у інших міст – 40%. І запропонував прем’єру знизити вилучення хоча б до 50% ПДФО.

«10% ПДФО це приблизно 2,5 млрд грн. Нам ці гроші дуже потрібні. Таких боргів, як у Києва, немає у жодного міста. Це старі борги, а розраховуватися доводиться нам. І навіть за цих умов ми ремонтуємо дороги, закуповуємо техніку, втілюємо інфраструктурні проекти. І ми зробимо набагато більше, якщо гроші киян залишатимуться в місті», – наголосив Віталій Кличко.