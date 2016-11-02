Кличко: 60% столичних тепломереж відпрацювали свій експлуатаційний термін

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив у ефірі телеканалу Newsone, передає прес-служба КМДА.

«Не зважаючи на надскладний підготовчий сезон, ми зробили все, аби кияни взимку були з теплом. Ми також зробили все, аби не зірвати програму встановлення лічильників тепла у будинках киян», - наголосив Віталій Кличко.

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Мер Києва зазначив, що цього року процес перекладки нових труб був зірваний через блокування рахунків енергокомпаній.

«60% столичних тепломереж вже відпрацювали свій термін експлуатації. У зв’язку з цим у деяких будинках столиці поки що немає тепла через аварійні ситуації. Однак комунальники намагаються якнайшвидше усувати проблеми на аварійних ділянках, аби у квартирах киян було тепло. Наразі опалення є у 99,8% столичних будинків», - підкреслив Віталій Кличко.