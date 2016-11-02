Заступник голови КМДА: Кожна київська родина, яка потребує субсидії, має скористатися можливістю її отримати

У зв’язку з підвищенням цін і тарифів на комунальні послуги порядок призначення житлових субсидій громадянам суттєво спрощено. Про це нагадав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Наразі у столиці користуються житловою субсидією 214,022 тис. домогосподарств, що становить 20,3% від загальної кількості сімей у місті Києві та майже в 2 рази більше, ніж у 2015 році. Майже 100% домогосподарств, у яких закінчився термін дії житлової субсидії, у вересні 2016 року субсидія перепризначена на новий термін без залучення заявників», – розповів Микола Поворозник.

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Він закликав киян скористатися можливістю отримати субсидію, і цим самим зменшити власні витрати на оплату комунальних послуг.

«Для призначення субсидії необхідно подати до управління праці та соціального захисту населення районної у місті Києві державної адміністрації лише два документи – заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Прийом громадян за спрощеним порядком здійснюється у 58 відділеннях. Крім того, подати документи можна поштою чи за допомогою Інтернет-ресурсів», – зауважив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він також нагадав, що отримання субсидії не тягне за собою зміни форми власності житла.

Більш детальну інформацію про умови призначення житлової субсидії можна отримати за телефонами «гарячих ліній» районних у місті Києві державних адміністрацій.