Кличко: Запровадження електронного декларування дозволить жорстко контролювати доходи чиновників

«Електронне декларування доходів і власності розповсюджене у західних країнах, і ні в кого ця практика не викликає запитань. В Україні ж величезна кількість чиновників, які ніколи не займалися бізнесом і не були у великому спорті, задекларували мільйонні прибутки. Запровадження електронного декларування – поки що болісний для українських чиновників крок, однак, я впевнений, що він необхідний, і в подальшому це дозволить жорстко контролювати доходи чиновників і змінить ситуацію в економіці країни», - наголосив мер Києва, передає прес-служба КМДА.

Віталій Кличко також розповів, що не є колекціонером велосипедів, і на кожному з тих, які він вказав у декларації, мер столиці їздить та тренується.

«Я не колекціоную велосипеди – на кожному з них я їжджу і тренуюся. Кожен із моїх велосипедів призначений для різних умов пересування – шосейний, гірський, міський велосипед. Це, наприклад, як взуття, розраховане для різних сезонів та ситуацій, - розповів Віталій Кличко. - Якщо ти хочеш показувати гарний спортивний результат, то в тебе має бути якісний велосипед та все необхідне обладнання, а це коштує недешево. Все це я вказав у своїй декларації. У мене також є велосипед із жорсткою рамою та електровелосипед для пересування містом. І моя спортивна підготовка дозволяє мені на велосипеді доїхати на роботу чи на зустріч швидше, ніж на автомобілі. Особливо в центрі міста, коли затори на дорогах», - наголосив Віталій Кличко.