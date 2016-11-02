У Києві пішов сніг, на дорогах істотно зменшилася видимість

Сьогодні у столиці температура вдень триматиметься позначки 2-4 градуси вище нуля, йтиме дощ з мокрим снігом, передає ТСН.

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Зазначимо, управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликало водіїв бути уважними та обережними на дорогах столиці.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що до України прямує ще один циклон із Балтії, який принесе нову порцію дощу, мокрого снігу та поривчастого вітру.