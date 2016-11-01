В суботу соціальні продуктові ярмарки відбудуться в 5 ти районах столиці
Минулої суботи у п᾽яти районах столиці за ініціативи Київського міського голови Віталія Кличка відбулися соціальні продуктові ярмарки, де придбати продукти можна було практично за їхньою собівартістю.
«В умовах, коли ціни зростають, особливо складно доводиться незахищеним верствам населення. Тому ми робимо такі соціальні продуктові ярмарки, де можна придбати якісні товари за цінами нижче, ніж у мережі роздрібної торгівлі. Ось люди підходять, кажуть, що вартість товарів тут набагато нижча, ніж у магазинах», - зазначив Віталій Кличко.
Мер зазначив, що столична влада робить все, щоби допомогти соціально незахищеним киянам.
«У Києві 200 пунктів із продажу соціального хліба, де можна придбати найдешевший хліб в Україні за ціною 4 грн 06 коп. Також кияни можуть купувати соціальні ліки у комунальній мережі аптек «Фармація», - зауважив Київський міський голова.
Столична влада вже отримала чимало схвальних відгуків від киян, тому прийняла рішення продовжити таку практику й надалі. Про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.
За його словами, черговий етап таких ярмарків відбудеться наступної суботи, 5 листопада, одночасно в п’яти інших районах Києва:
на вулиці Суворова, 15 у Печерському районі;
на вулиці Васильківській, 10−20 у Голосіївському районі;
на Оболонському проспекті, 21‒35 в Оболонському районі;
на вулиці Татарській, 32‒38, у Шевченківському районі;
на вулиці Ревуцького, 30‒40 у Дарницькому районі.
Триватимуть осінні соціальні ярмарки в найзручніший для покупок час – з 8:00 до 16:00.
Соціальні ярмарки – це тільки частина дій міської влади на підтримку киян, зокрема і малозабезпечених. Нагадаємо, що на ярмарках можна буде купити широкий асортимент продукції: крупи, хліб, овочі, м᾽ясо, яйця, рибу, молокопродукти, мед, цукор, олію, консервовані вироби тощо.