У Києві до кінця року відкриється сучасний Центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів

Мер підкреслив, що перші роботи з реконструкції і добудови колишнього дитячого садка № 403 розпочали ще у 2002 році.

«У 2008 готовність Центру була маже 95%, але будівлю закинули, і наступних 8 років приміщення розкрадалося і приходило в занепад. Ми взяли на себе зобов’язання відновити будівництво і в грудні 2016 року ми плануємо відкрити новий сучасний Центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів, аналогів якого немає в Києві і в Україні», – зазначив Віталій Кличко.

Він зауважив, що на завершення будівництва столична влада виділила 57 млн грн.

«Це з урахуванням не тільки будівельних робіт, а й обладнання, щоб діти з особливими потребами проходили медичну, соціальну реабілітацію, інтегрувалися у суспільство. Адже сьогодні, на жаль, діти з особливими потребами соціально ізольовані. Ми робимо все, щоб ці діти не відчували себе покинутими, і намагаємося створити всі умови для їхньої реабілітації, соціалізації і підготовки для здобуття подальшої освіти», – підкреслив Київський міський голова.

У Центрі соціальної реабілітації будуть створені всі умови для розвитку дітей-інвалідів, щоб підготувати їх до здобуття базової, загальної, середньої освіти. Тут проходитимуть соціальну реабілітацію діти від народження до 18 років, із фізичними та розумовими вадами. Передбачається,що реабілітацію проходитимуть близько 70 дітей на день на денному перебуванні та 200 дітей на місяць постійної реабілітації на дому (психологи та реабілітологи Центру їх будуть відвідувати).

«Тут будуть ігрові кімнати, басейн, зона для перебування батьків, які зможуть долучитися до занять або зачекати, поки лікарі займаються реабілітацією дітей», – зауважив Віталій Кличко.