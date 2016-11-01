У Печерському районі реконструюють транспортну розв’язку поблизу бульвару Дружби народів

«2016 рік став для Києва початком масштабної реконструкції столичних доріг, які вже тривалий час потребували перебудови та ремонту. Впродовж року ми відремонтували близько 200 км доріг, і на цьому спинятися не збираємося. 2017 рік має стати ще успішнішим у цій сфері – ми плануємо реконструювати до 300 км столичних доріг і привести до ладу транспортні розв’язки столиці. Транспортна розв’язка в місці примикання вул. Старонаводницької і вул. Лаврської до бульвару Дружби народів стане однією з перших, яку ми реконструюємо в рамках покращення транспортної системи міста», – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель.

Замовником робіт визначено КК «Київавтодор», яка має в установленому законодавством порядку визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації, розробити проектну документацію, провести та затвердити її експертизу.

Виконання зазначених робіт дозволить збільшити пропускну спроможність бульвару Дружби Народів з 22 000 авто/добу до 35 000 авто/добу, поліпшить обслуговування населення громадським транспортом, позитивно вплине на екологічний стан за рахунок ліквідації заторів, розвантажить рух транспортної ділянки з центральної частини міста у напрямку лівого берега.​