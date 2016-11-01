Кличко: Потрібно терміново призначити нового керівника НТКУ

«Ситуація серйозна, оскільки Україна готується до проведення пісенного конкурсу Євробачення в наступному році. І велика частина зобов’язань із підготовки і забезпечення проведення конкурсу лежить саме на НТКУ. Тому Національна телекомпанія не може залишатися без керівника, відповідальної особи, коли у нас кожен день на рахунку. Я звертаюся до Кабінету Міністрів якнайшвидше розглянути це питання і призначити нового очільника НТКУ», – заявив Кличко, передає сайт КМДА.

Як повідомляв УНІАН, Аласанія подав у відставку через "проблеми з бюджетом Євробачення та бюджетом майбутнього Суспільного мовника".