Кличко: Потрібно терміново призначити нового керівника НТКУ
14:12, 01 листопада 2016Київ
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Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету Міністрів із тим, аби був терміново призначений новий генеральний директор Національної телекомпанії України, оскільки очільник НТКУ Зураб Аласанія подав у відставку.
Кличко: У нас кожен день на рахунку / Фото kievcity.gov.ua
«Ситуація серйозна, оскільки Україна готується до проведення пісенного конкурсу Євробачення в наступному році. І велика частина зобов’язань із підготовки і забезпечення проведення конкурсу лежить саме на НТКУ. Тому Національна телекомпанія не може залишатися без керівника, відповідальної особи, коли у нас кожен день на рахунку. Я звертаюся до Кабінету Міністрів якнайшвидше розглянути це питання і призначити нового очільника НТКУ», – заявив Кличко, передає сайт КМДА.
Як повідомляв УНІАН, Аласанія подав у відставку через "проблеми з бюджетом Євробачення та бюджетом майбутнього Суспільного мовника".
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