Заступник голови КМДА: Фінансування програми "Турбота" за рік збільшили майже вдвічі

Про це повідомив на брифінгу заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Завдяки значному фінансуванню програми «Турбота» у 2016 році ми знайшли можливість у три рази збільшити забезпечення санаторно-курортним оздоровленням близько 1400 громадян пільгових категорій. Вперше передбачено оздоровлення дітей-інвалідів, хворих на церебральний параліч з курсом реабілітації та супроводом, після довготривалої перерви відновлено забезпечення киян пільгових категорій засобами гігієни. Окрім того, у 10 разів збільшено виплату одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих киян-учасників АТО та Героїв Небесної сотні», – розповів Микола Поворозник.

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Також він додав, що міською владою передбачено та вже профінансовано 10 автомобілів спеціального призначення, а на останній сесії Київради проголосовано за придбання ще 10 автомобілів спеціального призначення для перевезення інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату, що суттєво підвищить якість надання послуг зазначеній категорії осіб.

Микола Поворозник підкреслив, що ідучи назустріч побажанням киян, на 21 400 тис. грн були закуплені електричні візки для людей, які перенесли інсульт та людей із зайвою вагою, багатофункціональні ліжка з електроприводом, протипролежневі матраци, засоби складного протезування та спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

«У планах міської влади збільшити фінансування Програми у 2017 році приблизно на 25%, збільшити розмір одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення до свят, матеріальної допомоги учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО, учасників Революції Гідності (Героїв Небесної сотні). Крім того, плануємо вперше передбачити кошти для залучення громадських організацій на реалізацію соціальних послуг», – зазначив Микола Поворозник.