Наступної суботи соціальні продуктові ярмарки відбудуться у 5 районах столиці

Столична влада вже отримала чимало схвальних відгуків від киян, тому прийняла рішення продовжити таку практику й надалі. Про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

За його словами, черговий етап таких ярмарків відбудеться наступної суботи, 5 листопада, одночасно в п’яти інших районах Києва:

на вулиці Суворова, 15 у Печерському районі;

на вулиці Васильківській, 10−20 у Голосіївському районі;

на Оболонському проспекті, 21‒35 в Оболонському районі;

на вулиці Татарській, 32‒38, у Шевченківському районі;

на вулиці Ревуцького, 30‒40 у Дарницькому районі.

Триватимуть осінні соціальні ярмарки в найзручніший для покупок час – з 8:00 до 16:00.

Соціальні ярмарки – це тільки частина дій міської влади на підтримку киян, зокрема і малозабезпечених. Нагадаємо, що на ярмарках можна буде купити широкий асортимент продукції: крупи, хліб, овочі, м᾽ясо, яйця, рибу, молокопродукти, мед, цукор, олію, консервовані вироби тощо.