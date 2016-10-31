Наступної суботи соціальні продуктові ярмарки відбудуться у 5 районах столиці
Минулої суботи у п᾽яти районах столиці за ініціативи Київського міського голови Віталія Кличка відбулися соціальні продуктові ярмарки, де придбати продукти можна було практично за їхньою собівартістю.
Столична влада вже отримала чимало схвальних відгуків від киян, тому прийняла рішення продовжити таку практику й надалі. Про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.
За його словами, черговий етап таких ярмарків відбудеться наступної суботи, 5 листопада, одночасно в п’яти інших районах Києва:
на вулиці Суворова, 15 у Печерському районі;
на вулиці Васильківській, 10−20 у Голосіївському районі;
на Оболонському проспекті, 21‒35 в Оболонському районі;
на вулиці Татарській, 32‒38, у Шевченківському районі;
на вулиці Ревуцького, 30‒40 у Дарницькому районі.
Триватимуть осінні соціальні ярмарки в найзручніший для покупок час – з 8:00 до 16:00.
Соціальні ярмарки – це тільки частина дій міської влади на підтримку киян, зокрема і малозабезпечених. Нагадаємо, що на ярмарках можна буде купити широкий асортимент продукції: крупи, хліб, овочі, м᾽ясо, яйця, рибу, молокопродукти, мед, цукор, олію, консервовані вироби тощо.