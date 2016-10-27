Через випадок неперсонального голосування Київрада скасувала всі сьогоднішні рішення

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час продовження засідання Київради.

«За результатами перевірки заяви, перегляду відео, ми з’ясували, що сьогодні мав місце випадок неперсонального голосування. Це неприпустимо, що у сесійний зал потрапляє стороння людина, і ще й голосує!», – наголосив Віталій Кличко.

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Мер Києва дав доручення секретарю Київради Володимиру Прокопіву провести службове розслідування і з’ясувати, хто ця особа і як вона потрапила до сесійної зали, а також з’ясувати, як у цієї особи опинилася депутатська картка для голосування.

Київський міський голова також дав доручення голові регламентної комісії Олегу Макарову розглянути на засіданні комісії цей кричущий випадок і надати свої висновки.

«Також із цього дня (і буде відповідне доручення), в сесійну залу допускатимуться тільки депутати Київради, технічний персонал, представники секретаріату Київради та КМДА», – наголосив Віталій Кличко.

У кулуарах сесійної зали, зазначив Київський міський голова, можуть бути присутні тільки помічники депутатів та акредитовані журналісти та запрошені для виступів представники громади.

«Бо в таких умовах, коли тут прохідний двір, хіба може Київрада ефективно працювати і ухвалювати рішення? – підкреслив Віталій Кличко. – Зараз через цей випадок ми змушені скасувати попередні результати сьогоднішнього голосування, на які витратили цілий день, та розглянути повторно всі питання», – наголосив мер столиці.

Депутати розпочали повторно голосувати за питання порядку денного.