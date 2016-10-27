Понад 300 киянам повернуто зір за рахунок міського бюджету - заступник голови КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час робочого візиту до закладу, передає прес-служба КМДА.

"За результатом конкурсних торгів Департаментом охорони здоров’я КМДА в 2016 році закуплено 2468 комплектів штучних кришталиків на загальну суму 3,5 млн грн. Наразі вже прооперовано 333 пацієнти пільгової категорії", – розповів Поворозник.

Він зауважив, що багато киян не можуть дозволити собі високовартісну операцію з видалення катаракти, через що люди фактично втрачають зір.

"Керівник медичного закладу сформує потребу в фінансуванні на наступний рік, і вона буде обов’язково врахована, адже ми не маємо морального права залишатися байдужими до людських проблем", – наголосив заступник голови КМДА.

Як зазначають у КМДА, окремо з міського бюджету було профінансовано ремонт даху, приймального та поліклінічного відділень медичного закладу. Ремонтні роботи повинні завершитися до кінця року.

Довідково.

Катаракта – це розповсюджене очне захворювання, яке характеризується частковим або повним порушенням прозорості кришталика ока.

Єдиним ефективним способом лікування катаракти є хірургічне видалення змутнілого кришталика з подальшою імплантацією інтраокулярної лінзи (ІОЛ, штучний кришталик). ІОЛ є одним із важливіших досягнень сучасної офтальмології, що дозволяє повністю відновити гостроту зору за суб’єктивними та об’єктивними характеристиками при умові відсутності супутньої очної патології. Створення ІОЛ із високоякісних матеріалів дозволяє очікувати неускладненого приживлення штучних кришталиків.

Сучасна хірургія катаракти проходить швидко й безболісно під місцевою анестезією. Реабілітація хворого триває 1-3 місяці за умови нагляду та виконання всіх призначень лікаря.