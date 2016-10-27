Кличко запропонував збільшити видатки на охорону здоров’я, освіту і допомогу сім’ям загиблих учасників АТО

​Про це Кличко заявив під час виступу на початку засідання Київради.

Мер зазначив, що сьогодні в порядку денному сесії є, зокрема, питання коригування бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку. І підкреслив, що за 9 місяців цього року до бюджету Києва надійшло 27,8 млрд грн, що складає понад 118% до плану 9 місяців.

«Відповідно до бюджетного законодавства, це дає нам повноваження скоригувати бюджет столиці. Тому, пропонується збільшити дохідну частину бюджету майже на 3 млрд гривень», – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва зауважив, що видатки бюджету є можливість збільшити, зокрема, за такими напрямами: для збільшення розміру одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО та Небесної сотні – 13,3 млн грн; на пільгове перевезення окремих категорій громадян – 23,6 млн грн; на заходи програми «Здоров’я киян» для придбання медикаментів, у тому числі і для онкологічного центру – 10 млн грн; для організації та проведення конкурсу «Євробачення-2017» – 50 млн грн; на поточні видатки в закладах освіти – 85,8 млн грн; на фінансову підтримку комунальних підприємств із утримання та обслуговування житлового фонду – 448,3 млн грн.

«А також – що важливо – на виконання Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності «Безпечна столиця» для реалізації першої черги єдиної системи відеонагляду міста Києва – 30 млн грн», – наголосив Київський міський голова.

Найбільшу суму видатків, зазначив Віталій Кличко, пропонується спрямувати на програму соціально-економічного розвитку столиці – майже 1,6 млрд грн.

Основний акцент при визначенні додаткового фінансування зроблено за такими напрямами: оновлення рухомого складу громадського транспорту– 735 млн грн (це 40 автобусів, 48 тролейбусів та 8 трамвайних вагонів); закупівля спеціалізованої комунальної техніки – 96 млн грн; закупівля житла – 280 млн грн; закупівля обладнання для ущільнення і пакування твердих побутових відходів – 50 млн грн.

«Це невідкладне питання в контексті ситуації на 5-ому полігоні», – підкреслив мер Києва.

Віталій Кличко закликав депутатів Київради підтримати запропоновані ініціативи.

Крім того, Київський міський голова зазначив, що не всі головні розпорядники бюджетних коштів ефективно працюють, щоб виконати ті плани, які ухвалила Київрада.

«Хотів би наголосити, що використання бюджетних коштів в кінці року буде на окремому контролі. І по тих, хто не вміє чи не хоче професійно працювати, будуть зроблені відповідні висновки», – наголосив Віталій Кличко.