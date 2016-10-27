Кличко закликав депутатів Київради ухвалити зниження екологічного впливу сміттєвого полігону у Підгірцях

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради.

Важлива проблема, яку ми сьогодні повинні розглянути, це питання, пов’язане з роботою сміттєвого полігону № 5, що розташований у селі Підгірці, – рішення «Про затвердження договору між Київською міською радою та Підгірцівською сільською радою Обухівського району Київської області», – зазначив Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

Він наголосив, що питання відходів необхідно розглядати більш глобально. Адже це проблема не лише столиці, а й усієї України.

«Сьогодні в нашій країні на полігонах захоронюється 95% сміття. У Києві цей показник дещо кращий. Адже за останніх два роки ми збільшили кількість сміття, яке спалюється на заводі «Енергія», до 25%. Тому кількість столичного сміття, яке завозиться на полігони, скорочується», – підкреслив Віталій Кличко.

Однак, зауважив мер Києва, екологічні наслідки, які сьогодні має робота 5-го полігону, спонукають столичну владу до виконання комплексного стратегічного плану щодо утилізації сміття.

«Я зустрічався з мешканцями Підгірців, ми дійшли порозуміння з громадою села і працюємо, керуючись конструктивними рішеннями. Київ має чітку стратегію як першочергових дій, так і перспективних проектів. Наша головна мета – будівництво у столиці потужностей для переробки відходів – сучасних сміттєспалювальних заводів. На це потрібен час та залучення серйозних інвестицій. І, поки ця робота триватиме, ми повинні виконати всі можливі заходи для зниження екологічного впливу полігону на навколишні території», – зазначив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що насамперед йдеться про пересипку полігону, що дозволить позбавитися від специфічного запаху.

«Також необхідно повністю відновити роботу обладнання з переробки токсичних речовин на полігоні – фільтрату», – додав столичний голова.

Віталій Кличко наголосив, що рішення «Про затвердження договору між Київською міською радою та Підгірцівською сільською радою Обухівського району Київської області» є принципово важливим. Адже є згодою двох громад – Києва та Підгірців – рухатися в напрямку єдиної стратегії поводження з побутовими відходами.

«Тому давайте не відволікатися, а розглянемо та ухвалимо заплановані питання», – закликав депутатів Київради Віталій Кличко.