Кличко закликав депутатів Київради ухвалити зниження екологічного впливу сміттєвого полігону у Підгірцях
Ми повинні виконати всі можливі заходи для зниження екологічного впливу сміттєвого полігону № 5 у Підгірцях на навколишні території. У першу чергу, йдеться про пересипку полігону, що дозволить позбавитися від специфічного запаху.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради.
Важлива проблема, яку ми сьогодні повинні розглянути, це питання, пов’язане з роботою сміттєвого полігону № 5, що розташований у селі Підгірці, – рішення «Про затвердження договору між Київською міською радою та Підгірцівською сільською радою Обухівського району Київської області», – зазначив Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.
Він наголосив, що питання відходів необхідно розглядати більш глобально. Адже це проблема не лише столиці, а й усієї України.
«Сьогодні в нашій країні на полігонах захоронюється 95% сміття. У Києві цей показник дещо кращий. Адже за останніх два роки ми збільшили кількість сміття, яке спалюється на заводі «Енергія», до 25%. Тому кількість столичного сміття, яке завозиться на полігони, скорочується», – підкреслив Віталій Кличко.
Однак, зауважив мер Києва, екологічні наслідки, які сьогодні має робота 5-го полігону, спонукають столичну владу до виконання комплексного стратегічного плану щодо утилізації сміття.
«Я зустрічався з мешканцями Підгірців, ми дійшли порозуміння з громадою села і працюємо, керуючись конструктивними рішеннями. Київ має чітку стратегію як першочергових дій, так і перспективних проектів. Наша головна мета – будівництво у столиці потужностей для переробки відходів – сучасних сміттєспалювальних заводів. На це потрібен час та залучення серйозних інвестицій. І, поки ця робота триватиме, ми повинні виконати всі можливі заходи для зниження екологічного впливу полігону на навколишні території», – зазначив Віталій Кличко.
Мер зауважив, що насамперед йдеться про пересипку полігону, що дозволить позбавитися від специфічного запаху.
«Також необхідно повністю відновити роботу обладнання з переробки токсичних речовин на полігоні – фільтрату», – додав столичний голова.
Віталій Кличко наголосив, що рішення «Про затвердження договору між Київською міською радою та Підгірцівською сільською радою Обухівського району Київської області» є принципово важливим. Адже є згодою двох громад – Києва та Підгірців – рухатися в напрямку єдиної стратегії поводження з побутовими відходами.
«Тому давайте не відволікатися, а розглянемо та ухвалимо заплановані питання», – закликав депутатів Київради Віталій Кличко.