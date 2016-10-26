"Стоп живодерам": у Києві провели акцію на підтримку створення зоополіції (фоторепортаж)
17:55, 26 жовтня 2016Київ
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У Києві 26 жовтня 2016 року під будівлею КМДА активісти і волонтери провели акцію на підтримку Петиції про створення зоополіції.
Акція на підтримку тварин у Києві / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали в руках плакати з написами "Захистимо наших братів менших", "Стоп живодерам", "Не будьте байдужими - захистіть тварин" тощо.
Також на акцію волонтери привели своїх чотирилапих улюбленців, на яких також повісили таблички з написами "За що нас вбивають?", "Мені потрібен захист" тощо.
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