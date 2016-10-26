У столичному метро затримали озброєного чоловіка

"Ввечері на платформі станції метро «Либідська» правоохоронці побачили підозрілого чоловіка та запросили його до кімнати поліції. Під час поверхневого огляду працівники поліції метрополітену виявили та вилучили пістолет і шість патронів", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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Як зазначається, вилучені предмети направлені на експертне дослідження. Правоохоронці встановлюють походження зброї, а також з’ясовують, чому мешканець Київської області привіз її у столицю.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове слідство триває.