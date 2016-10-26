КМДА пропонує фізичним особам-інвесторам проблемних забудов алгоритм дій

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, передає прес-служба адміністрації.

Із метою вирішення проблем добудови та введення в експлуатацію таких житлових комплексів виділено два ключових напрями подальшої спільної роботи, а саме:

Створення та реєстрація юридичної особи, що оформить на себе право власності на об’єкт незавершеного будівництва та виконуватиме функції замовника. Повний аналіз існуючої ситуації щодо підключення до інженерних мереж міста та напрацювання шляхів вирішення питань стосовно можливості надання технічних умов на підключення й подальшого їх виконання окремо з кожним постачальником послуг.

«Хочу звернути увагу, що зазначений алгоритм розроблений як методичні роз’яснення та має виключно рекомендаційний характер. Для вирішення проблем на кожному окремому об’єкті потрібен індивідуальний підхід. Тож алгоритм може доопрацьовуватися та бути адаптованим до певних умов і обставин. Цей план дій є результатом певного досвіду та спільної роботи органів місцевої влади, структурних підрозділів КМДА та інвесторів», – пояснив заступник голови КМДА.

Звичайно, реалізація зазначеного алгоритму викликає багато питань, потребує надання кваліфікованих консультацій. Тому у місті створено робочу групу з вирішення проблемних питань щодо об’єктів незавершеного будівництва й безхазяйних об’єктів усіх форм власності.

Крім того, у кожній районній в місті Києві державній адміністрації створено робочі групи під головуванням профільного заступника голови ПДА та за участю Громадської ради району, Національної поліції, СБУ, представників Департаменту земельних ресурсів, Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю, Департаменту благоустрою та збереження природного середовища, депутатів Київської міської ради, інвесторів будівництва та забудовників.

На засіданнях районних робочих груп розглядаються ситуації, що склалися навколо проблемних об’єктів будівництва та напрацьовуються в межах компетенції можливі шляхи виходу із ситуацій, що склалися. Тож першими помічниками для постраждалих інвесторів в частині реалізації представленого алгоритму подальших дій повинні стати створені при районних державних адміністраціях робочі групи.

«Крім того, всі структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації готові в межах повноважень надавати консультації та сприяти роботі ініціативних груп інвесторів із метою добудови та введення житлових комплексів у експлуатацію», – наголосив заступник голови КМДА.

Олександр Спасибко підкреслив, що столична влада завжди готова взаємодіяти та йти назустріч кожному інвестору в рамках чинного законодавства.

«Ми завжди співпрацюємо з активістами, прислуховуємось до думки громади та відкриті до обговорень чи дискусій. І щодня працюємо над тим, щоб Київ став одним із найкращих міст у Європі», – додав він.