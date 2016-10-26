Кличко сподівається пройти зиму без "форс-мажорів"

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час огляду виставки дорожньої і спеціальної техніки «Київавтодору», яка відкрилася біля Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ), передає прес-служба КМДА.

"Тож робимо все, щоб сніг не став надзвичайною ситуацію і був швидко прибраний зі столичних доріг", - наголосив він.

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Київ підготувався до зими і сподіваємося пройти її без форс-мажорних ситуацій. Ми і закуповуємо нову техніку, і ремонтуємо стару, щоби вона ще попрацювала ефективно. Також ми отримали гарний подарунок – 15 снігоприбиральних машин прийшли як допомога з Німеччини. І ми дуже вдячні за підтримку і допомогу нашим німецьким партнерам. Ці машини не нові, але вони в ідеальному стані. Ми знаємо, наскільки дбайливо німці ставляться до своєї техніки, яка вона якісна. До того ж, кліматичні умови в Європі набагато м’якші, порівняно з Києвом. Снігу там не так багато", – зазначив Віталій Кличко.

У свою чергу керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв зазначив, що цього року зі столичного бюджету виділено майже 40 млн грн на придбання техніки, – це на 30% більше, ніж минулого року.

"Додатково 20 млн грн витрачено на ремонт техніки. Це кошти, які комунальні підприємства отримують за рахунок сторонніх робіт. Тобто техніку ми ремонтуємо самі, – зауважив Олександр Густєлєв. – Тут на виставці ми показали ключові екземпляри машин, які працюватимуть взимку у Києві. Загалом на цю зиму у місті працюватиме 380 одиниць техніки".

Говорячи про підготовку до осінньо-зимового періоду, мер Києва зазначив, що столична влада робить все для того, щоби сніг не став надзвичайною ситуацію у місті і в короткий термін був прибраний з доріг.

"У нас для цього є всі можливості", – сказав Віталій Кличко.

Київський міський голова також зазначив, що потрібно мотивувати співробітників «Київавтодору», тож столична влада вирішила нагородити кращих працівників путівками до Єгипту.

"За ефективну роботу 15 кращих працівників отримають не тільки грамоти від Київського міського голови. Кожна грамота є сертифікатом на відпочинок на двох на Червоному морі – у Єгипті. Думаю, це гарна мотивація. Хто гарно працює – той гарно відпочиває", – оголосив новину Віталій Кличко працівникам «Київавтодору», присутнім на виставці.

Крім того, мер зауважив, що до кінця року на 84-х вулицях Києва буде зроблений капітальний ремонт доріг.

На виставці «Київавтодору» представлені 115 одиниць як нової, так і капітально відремонтованої техніки для зимового утримання, ремонту асфальтобетонного покриття, виконання будівельних робіт, нанесення дорожньої розмітки, а також інша спеціальна техніка. Зокрема, зразки всесвітньо відомих виробників «SCHMIDT», «BUCHER», «CRAFCO», «Hofmann», «LineLazer», «Wirtgen», «Vögele», «МАN», «Mercedes» та інших.