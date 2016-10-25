На медикаменти для навчальних закладів Києва передбачено більше 2 мільйонів гривень - заступник голови КМДА

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час інспекції загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 20.

"Цього року ми заклали в бюджет міста 2 мільйони 300 тисяч гривень саме на придбання медичних препаратів для загальноосвітніх навчальних закладів, серед іншого і для 5 шкіл-інтернатів санаторного типу. Сьогодні вже більше половини коштів освоєно: ліки закуплено, поставлено в школи й садочки столиці. За рештою закупівель закінчуються тендерні процедури, а отже, до кінця року буде 100% забезпечено всі заклади освіти необхідними ліками", – повідомила Старостенко.

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Як зазначають у КМДА, що сьогодні заступник голови КМДА провела перевірку медичного забезпечення загальноосвітньої санаторної школи-інтернату із малими і неактивними формами туберкульозу № 20, що в Шевченківському районі Києва. Цьогоріч закладу виповнюється 55 років.

"Попри значний вік, заклад знаходиться в хорошому стані. Головне, що ми побачили, що діти лікуються та навчаються в теплих відремонтованих кабінетах. Також вони забезпечені повноцінним і безкоштовним 4-разовим харчуванням та всіма необхідними ліками, які їм повністю надає місто. Водночас ми взяли до уваги дещо незадовільний стан спальних кімнат діток, який місто, очевидно, має покращити", – підкреслила Старостенко.