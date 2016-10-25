Кличко обговорив з німецьким сенатором можливість залучення інвестицій в інфраструктурні проекти у Києві

Сторони обговорили можливості залучення інвестицій в інфраструктурні проекти столиці України, передає прес-служба КМДА.

Під час зустрічі Віталій Кличко наголосив на важливості для України партнерства з Німеччиною в контексті євроінтеграційних прагнень України. Мер столиці також підкреслив, що Київ відкритий для нових проектів і пропозицій щодо співпраці.

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«Ми розуміємо, що ефективний розвиток Києва неможливий без залучення інвестицій. Хочу вас запевнити, що Київ відкритий для бізнесу, для іноземних інвесторів, для тих, хто хоче працювати. Наше ж завдання – максимально спростити умови для роботи бізнесу, зробити прозорими усі процедури, і ми сьогодні робимо все для цього», – зазначив Віталій Кличко у розмові з представниками німецької сторони.

У свою чергу Франк Хорх наголосив, що сьогодні в Україні вже працюють близько 300 німецьких фірм.

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«Багато німецьких компаній зацікавлені взяти участь у реалізації проектів у Києві, зокрема, у сфері інфраструктури та транспорту. Ми, як представники федеральної землі Гамбург, готові до співпраці», – зазначив сенатор.

Минулого тижня Віталій Кличко у Франкфурті зустрічався з представниками німецького бізнесу щодо добудови Подільсько-Воскресенського мосту. Мер Києва зазначив, що німці виявили зацікавленість у реалізації проекту з добудови мосту в Києві та виділять 200 тисяч євро для проведення технічної і фінансової експертизи проекту.