Міська влада у 2016 році виділила 10 мільйонів гривень на закупівлю ендопротезів для 200 киян

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час відвідування хворих, які щойно перенесли операції на кульшових та колінних суглобах, передає прес-служба КМДА.

«На жаль, гроші на ендопротезування в достатній кількості не виділялися з бюджету вже багато років. І хоча 10 мільйонів – сума, що не перекриває всю потребу, але набагато більша ніж у минулі роки. Фактично вона в буквальному сенсі цього слова поставить на ноги кілька сотень киян», – розповів Поворозник.

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Він нагадав, що, наприклад, у 2014 році кошти на централізовану закупівлю ендопротезів не виділялися взагалі, а зважаючи на те, що вартість якісного ендопротезу сягає від 20 до майже 90 тисяч гривень, попри невідкладні покази лікарів багато киян не оперувалися.

Наразі ж, за результатами проведених Департаментом охорони здоров’я конкурсних торгів, укладено договорів на постачання до медичних закладів Києва ендопротезів на суму 3 039,9 тис. грн та акцептовано пропозиції учасників конкурсних торгів на закупівлю ендопротезів ще на 6 310,6 тис. грн.

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При цьому, як повідомляють у профільному Департаменті, цього року вперше за кошти міського бюджету купають не лише самі протези, а й витратні матеріали, необхідні для проведення операцій.

«У міській цільовій Програмі «Здоров’я киян» на 2017-2019 також заплановано закладення значних коштів на ендопротезування суглобів. Дуже сподіваюся, що поступово, але гарантовано, влада забезпечить усіх хворих мешканців столиці необхідною вчасною та, головне, якісною медичною допомогою», – підкреслив Поворозник.