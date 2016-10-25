У ГПУ повідомили про завершення досудового розслідування у справі Войцеховського

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук.

За його словами, слідчі Генеральної прокуратури України та Національної поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Войцехівського та ще двох співучасників – керівників підконтрольних йому підприємств – у вчиненні у складі організованої групи кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 197-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

«Наразі з матеріалами справи, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, ознайомлюються підозрювані та їх адвокати, після чого обвинувальний акт буде передано до суду», - повідомив Сторожук.

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За його словами, слідство встановило, що Войцеховський у співучасті з іншими особами у 2004-2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств (у 2014 році окремі з них переоформлені на підставних осіб). За допомогою цих підприємств злочинне угрупування самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів. Також, зауважив Сторожук, встановлено непоодинокі фактів повторного продажу квартир в житлових будинках, вже реалізованих іншим громадянам. Окремі об’єкти будівництва, введені в експлуатацію на підставі підроблених рішень судів, незаконно реєструються в Державному реєстрі нерухомого майна. «Встановлені порушення мали місце під час будівництва ЖК «Перлина Троєщини» (вул. М.Закревського, 42А), БЦ «Домініон де люкс» (вул. Ушинського, 40), ЖК «Мега Сіті» (вул. Харківське Шосе, 19 і 19-А), ЖК «Сосновий Бір» (квартал вул. Олевської, Клавдієвської, Бахмацької)», - додав Сторожук.

Він також поінформував, що на самовільно захоплені земельні ділянки, об’єкти будівництва, майно Войцеховського вартістю близько 200 млн грн накладено арешт.

Крім того, за словами представника ГПУ, продовжується розслідування фактів самовільного захоплення решти земельних ділянок, використання їх у 2004-2016 роках для незаконного будівництва житлових та офісних комплексів, привласнення коштів інвесторів в будівництво під виглядом продажу квартир у незаконно побудованих житлових будинках, ухилення від сплати податків.