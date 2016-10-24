У столиці відбудуться соціальні продуктові ярмарки

Про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

За його інформацією, перші такі ярмарки пройдуть 29 жовтня в п’яти районах Києва: на бульварі Праці, 1/1 – у Дніпровському районі, на проспекті Маяковського, 31 – у Деснянському, на бульварі Вернадського, 4 – у Святошинському, на Солом’янській площі, 2-Б – у Солом’янському та на Контрактовій площі, 2 – у Подільському.

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«Ми розуміємо, як важко кияни переживають наразі ріст цін на основні продукти харчування, адже сьогодні наша країна переживає чи не найважчі часи за всю свою історію. На жаль, міській владі не під силу впливати на ситуацію з ростом цін на продукти харчування чи на комунальні тарифи. Але принципова позиція Віталія Кличка полягає в тому, щоб захистити інтереси киян та підтримати їх», – сказав Володимир Бондаренко.

Він наголосив, що завдяки системній роботі столичній владі вдалося домовитися з підприємцями про встановлення мінімальних націнок. Загалом ціни на соціальних ярмарках будуть в середньому нижчими на 20% від цін на продукти на сезонних сільськогосподарських ярмарках, які цього року проводилися за ініціативи міської влади.

Так, на соціальних ярмарках можна буде купити широкий асортимент продукції: крупи, хліб, овочі, м᾽ясо, яйця, рибу, молокопродукти, мед, цукор, олію, консервовані вироби тощо.