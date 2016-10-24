Столична влада збільшила кількість доріг, які планує відремонтувати до кінця року - Кличко

Про це під час інспекції ремонту Кільцевої дороги заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Зараз ми знаходимося на Кільцевій дорозі, яка капітально ремонтувалася востаннє близько 30 років тому. Сьогодні тут триває капітальний ремонт, і ми сподіваємося, що погодні умови будуть сприятливими, і до кінця року нам вдасться завершити роботи на ділянці від перетину з проспектом Перемоги до повороту на Вишневе, – зазначив Віталій Кличко. – Загалом, на початку року ми планували відремонтувати у столиці 42 дороги. Тепер же, завдяки додатково залученим до бюджету коштам, ми відремонтуємо 84 дороги. На 57-ми з них вже готове нове покриття, на 27-ми продовжуються роботи», – підкреслив мер Києва.

Віталій Кличко додав, що на балансі КК «Київавтодор» перебуває 1667 кілометрів доріг.

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«На сьогодні дорожники вже відремонтували майже 200 км столичних автошляхів. Ми робимо все для того, аби не втратити динаміку робіт і відремонтувати якомога більше дорожнього покриття, аби покращити стан доріг у Києві, щоб вони відповідали європейському рівню. Цього року з бюджету міста ми виділили безпрецедентну суму на ремонт дорожньої інфраструктури – 1,5 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж минулого року, і в шість разів більше, ніж у 2014-му році», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер столиці додав, що одна з ключових вимог, які міська влада ставить перед підрядниками, – це якість виконання ремонтних робіт.

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«Підрядник дає гарантію на асфальт мінімум на 5 років. Це означає, що у випадку неякісного виконання, підрядник проведе ремонт за власні кошти», – зауважив Віталій Кличко.

Міський голова також проінспектував ремонт вулиці Івана Франка, де на ділянці між проспектом Шевченка та вулицею Богдана Хмельницького облаштували нове дорожнє покриття.