Киянам презентували сайт для сплати комунальних платежів без комісії

Дана послуга доступна власникам карток – «Картка киянина» та «Моя картка», емітованих «Ощадбанком». Загалом власниками карток киянина наразі є понад 350 000 киян. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час презентації сайту, передає прес-служба КМДА.

«Сьогодні Центр комунального сервісу, який ми відкрили восени минулого року, діє за принципом єдиного вікна, де кияни можуть отримати понад 40 видів послуг в одному місці. Єдиний такий повноцінний центр з електронною чергою та експрес-обслуговуванням розташований на бульварі Академіка Вернадського, 63-А. Ще 74 точки у восьми районах столиці працюють у єдиній системі оперативного обслуговування людей. За рік до ЦКС звернулося понад один мільйон киян», – розповів Петро Пантелеєв.

Новий сервіс на сайті ЦКС – електронна оплата житлових та комунальних послуг, є в першу чергу, зручним та доступним форматом оплати.

«Це можливість для власників картки киянина та карток «Моя картка» оплатити комунальні послуги без комісії», – зазначив заступник голови КМДА.

«Ми прагнемо вдосконалювати сервіс для мешканців столиці. Для покращення якості обслуговування споживачів та збереження їх часу, з 1 жовтня на сайті ЦКС у тестовому режимі працює новий сервіс, який дозволяє швидко та зручно сплатити за комунальні та інші послуги. Достатньо лише мати банківську картку та зареєструватися в «Особистому кабінеті», – повідомила генеральний директор ЦКС Катерина Саркісова.

За її словами, незважаючи на прийняття закону про перехід на прямі взаємовідносини населення та виконавців послуг, на сайті ЦКС збережено єдину платіжку за всі комунальні послуги. «Це зручно, адже не треба сплачувати кілька платіжок. Крім того, для усіх охочих ми відкриваємо курси безкоштовного навчання щодо онлайн-платежів та заповнення платіжок. Перше таке навчання відбудеться вже 26 жовтня у нашому навчальному центрі «Платформа комфорту» на вулиці Львівській, 57», – розповіла Катерина Саркісова.

Для участі у семінарах та практикумах необхідно зареєструватися на сайті «Платформи комфорту» або зателефонувати за номером (044) 591-21-22.

Довідково

В «Особистому кабінеті» на сайті ЦКС користувачі отримають можливість:

– щомісячно отримувати нові рахунки на електронну пошту;

– переглядати нарахування за житлово-комунальні послуги у поточному місяці;

– зберігати і переглядати історію сплат, здійснених через сайт;

– сплачувати в один клік, не виходячи з дому.

Інструкція для оплати на сайті ЦКС

Для користування «Особистим кабінетом» необхідно зареєструватися в системі (створити логін/пароль, активувати обліковий запис за допомогою електронної пошти). Ця операція займе від 5 до 8 хвилин. Далі щомісяця на електронну адресу надходитимуть платіжні квитанції в електронному вигляді. Час на їх сплату займатиме не більше хвилини.

Система дозволяє сплачувати рахунки декількох об’єктів нерухомості з одного акаунту (облікового запису користувача). У таких власників є можливість отримувати комунальні рахунки за всі квартири та контролювати своєчасність їх сплати. Для цього необхідно лише додати бажані об’єкти нерухомості до «Особистого кабінету».

По кожному об’єкту доступна стандартна платіжка із можливістю введення показань лічильників гарячої та холодної води. Дані по тарифах надходять з бази КП «ГІОЦ», при цьому розкриття структури тарифу не передбачено.

Переоформити або отримати нову картку киянина можна у будь якій точці обслуговування споживачів ЦКС. Для цього необхідно звернутися до бухгалтера з паспортом та ідентифікаційним номером. Отримати картку можна через 30 днів.

Додатково кияни можуть скористатися іншими зручними онлайн-послугами на сайті ЦКС :

– для абонентів, що не мають договорів на обслуговування з ЦКС та жителів будинків некомунальної форми власності (оплата без комісій);

– сплата штрафів ДАІ;

– сплата за дитячий садок;

– перекази з картки на картку;

– поповнення мобільного рахунку.

Наразі сайт знаходиться на етапі доопрацювання та працює у тестовому режимі. Пропозиції та відгуки щодо роботи сайту просимо надсилати на електронну адресу: zvernennya@src.kiev.ua