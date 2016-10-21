У 2016 році на лікування онкохворих місто виділило 40 мільйонів гривень - КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під часкруглого столу з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози.

Він нагадав, що у 2015-му році ця сума складала 16 млн грн, а у період 2012-2014 років лише 1 млн грн.

«Завдяки такому значному збільшенню фінансування ми, зокрема, отримали можливість закупити необхідні ліки для хворих на рак молочної залози та підвищити загальний рівень надання медичної допомоги жінкам. Проте, світова практика та вітчизняний досвід свідчать, що досягти значних результатів у справі боротьби з раком можливо лише вдосконалюючи профілактичну та діагностичну складові», – зауважив Микола Поворозник.

Фахівці стверджують, що на сучасному етапі розвитку клінічної онкології вирішення проблеми успішного лікування раку молочної залози у повній мірі залежить від ранньої діагностики захворювання. На жаль, навіть у столиці це захворювання у понад 17% випадків діагностується на занедбаних стадіях, що призводить і до високої летальності, і до зростання витрат на лікування у 25-30 разів порівняно з виявленням пухлин на ранніх стадіях.

Саме тому особливої актуальності набуває впровадження програм скринінгу, профілактики та ранньої діагностики.

За словами Миколи Поворозника, такі програми скринінгу та реабілітації онкологічних хворих були розроблені спеціалістами-онкологами і вперше цього року внесені до проекту Міської цільової програми «Здоров’я киян» на період 2017-2019 років.

«Зауважу, що окремим параграфом в цьому проекті виділено пункт «Жіноче здоров’я», у якому докладно виписані заходи з організації скринінгу, профілактики раку молочної залози та шийки матки. Впевнений, що за умов успішної реалізації запропонованих заходів відсоток раннього виявлення, зокрема, випадків раку молочної залози, суттєво збільшиться, що дозволить зберегти здоров’я та життя багатьом киянкам», – наголосив заступник голови КМДА.

Довідково:

Рак молочної залози (далі – РМЗ) – одна з найважливіших проблем сучасної медицини. Щорічно в світі діагностується близько мільйона нових випадків цього захворювання, більше 14 000 з них – у нашій країні. У Києві в 2015 році було виявлено більше 1400 нових випадків цієї хвороби з темпами приросту 9,2% порівняно з минулим роком. У 79% ця патологія була виявлена при проведенні профілактичних оглядів. Всього ж на диспансерному обліку в Києві знаходиться 13 387 пацієнток. На жаль, щорічно близько 20% нових випадків РМЗ реєструються на пізніх стадіях через невчасне звернення жінок до спеціалістів.