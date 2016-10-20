Кличко доручив провести перевірки у всіх структурах КМДА, які мають стосунок до реклами в місті

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

«Перевірка має бути здійснена і у відділі реклами, і в департаменті, і в усіх структурах адміністрації, які мають відношення до реклами в місті Києві. Бо поки ми сьогодні робимо все, щоб навести лад з рекламою в столиці, деякі чиновники продовжують брати хабарі. Так не буде! Я дякую працівникам Національної поліції за ефективну роботу і сподіваюся на подальшу оперативну реакцію на сигнали про «діяльність» чиновників-здирників», – заявив Київський міський голова, реагуючи на те, що сьогодні оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції спільно з Генеральною прокуратурою затримали під час отримання хабаря працівника відділу реклами Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Читайте такожУ Києві сфальсифікували результати голосування за електронну петицію

Мер столиці закликав підприємців не мовчати і не давати грошей, якщо якийсь чиновник їх вимагає, а одразу звертатися до правоохоронних органів. «Тільки спільними зусиллями, тільки показавши, що здирники несуть відповідальність і сідають у тюрму, ми знищимо корупцію», – підкреслив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що столична влада розробила нові правила розміщення рекламних засобів, які покликані кардинально змінити ситуацію з розміщенням реклами в Києві. І незабаром нову концепцію винесуть на обговорення та ухвалення Київрадою.