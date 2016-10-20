У Києві сфальсифікували результати голосування за електронну петицію

«За результатами перевірки голосів 3396 голосів або 30,09% скоріш за все були введені механічним способом без участі громадян», – повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. За його словами, у процесі було задіяно 160 ІР-адрес, з яких було «вкинуто» від 682 до 6 голосів. Ще з 34 ІР-адрес голосували 5 разів та з 49 ІР-адрес – 4 рази.

Більшість із таких «голосів» введено шляхом використання електронної пошти з домену @meta.ua, а прізвище, ім’я та по батькові введено великими літерами без пробілів. Також зафіксовано 28 фактів (56 голосів) голосування одним громадянином двічі за вказану петицію. У даному випадку співпадають дані про ІР-адреси, прізвища, імена, по батькові та адреси електронної пошти.

Наочно демонструє можливість фальсифікацій і графік підписання петиції.

«Враховуючи розмах та явність фальсифікації голосів, у міста немає інших варіантів, окрім відхилення даної петиції», – зазначив Володимир Бондаренко.

Ще дві петиції, які мають певні ознаки введення голосів механічним способом без участі громадян, наразі не відхилені, проте вказана інформація буде врахована під час їх розгляду.

Під час перевірки електронної петиції №4226 про створення зоополіції виявлено 106 фактів (212 голосів) подвійного голосування (голосування одним громадянином двічі за вказану петицію, у даному випадку співпадають дані про ІР-адреси, прізвища, імена, по батькові та адреси електронної пошти), 6 фактів (18 голосів) потрійного голосування та 1 факт (4 голоси) голосування 1 громадянином 4 рази.

Крім того, із 23 ІР-адрес встановлено факти голосування від 28 до 6 разів, ще з 14 ІР-адрес голосували 5 разів, а з 24 – 4 рази.

Загалом 625 голосів або 6,16% голосів викликають сумніви у їх автентичності.

Виникають і питання по графіку підписання цієї електронної петиції, у якому видно два алогічні піки голосування у 800 та майже 1600 голосів за день.

Під час перевірки електронної петиції №4179 про унеможливлення будівництва на станції метрополітену «Героїв Дніпра» встановлено 149 фактів (298 голосів) подвійного голосування (голосування одним громадянином двічі за вказану петицію, у даному випадку співпадають дані по ІР-адресі, прізвищу, імені, по батькові та адресі електронної пошти), 6 фактів (18 голосів) потрійного голосування.

Із 50 ІР-адрес голосували від 61 до 6 разів, із 32 – 5 разів (160 голосів), із 59 – 4 рази (236 голосів) відповідно.

Загалом 1198 голосів або 11,59% голосів викликають сумнів у їх автентичності.

Графік підписання цієї електронної петиції також має певні алогічні піки голосування у 800 голосів на день.

Статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян» заборонено автоматичне введення інформації, в тому числі підписання електронних петицій без участі громадян.

Тому КМДА направила звернення до прокуратури міста Києва стосовно порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого статтею 361 КК України у зв’язку із виявленням фактів можливого незаконного втручання в роботу системи подання електронних петицій, що призвело до викривлення інформації у даній системі.

«Механізм електронних петицій – це інструмент для привернення уваги менеджменту міста до проблем, які реально хвилюють киян. Проте будь-яке зловживання цим механізмом та фальсифікації результатів голосування можуть дискредитувати цей молодий інструмент як в очах міської адміністрації, так і в очах громадськості. Адже спотворення результатів голосування не йде на користь демократії, – зазначив Володимир Бондаренко. – Місто буде вживати максимум можливих заходів, аби не допустити в подальшому подібні фальсифікації на догоду чиїмось корисливим або політичним інтересам. І якщо хтось цілеспрямовано намагається викривити думку киян – він має бути покараним».

Інформація стосовно можливої фальсифікації голосів буде врахована під час розгляду вказаних електронних петицій.