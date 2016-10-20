У Києві стартували навчання рятувальників на випадок погіршення погоди
16:24, 20 жовтня 2016Київ
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Рятувальники відпрацьовували методи порятунку людей
Рятувальники відпрацьовували майстерність на випадок погіршення погоди / Фото УНІАН
У Києві розпочалися командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту щодо дій під час несприятливих погодних умов взимку та восени. Про це повідомив кореспондент УНІАН.
Зокрема, рятувальники відпрацьовували методи порятунку людей з висоти.
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