У Києві стартували навчання рятувальників на випадок погіршення погоди

У Києві розпочалися командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту щодо дій під час несприятливих погодних умов взимку та восени. Про це повідомив кореспондент УНІАН.

Зокрема, рятувальники відпрацьовували методи порятунку людей з висоти.

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