У столиці затримали "здирника із КМДА" (фото)
15:37, 20 жовтня 2016Київ
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Посадовця затримали біля його будинку
Чиновника затримали поблизу його будинку / npu.gov.ua
У Києві поліцейські та працівники ГПУ затримали працівника Департаменту КМДА, який, як стверджують у поліції, отримав 52 тисячі гривень неправомірної вигоди. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України.
Затримання було проведено біля будинку чиновника.
«Щоб позитивно вирішити питання щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами в столиці, працівник відділу реклами одного з Департаментів Київської міської адміністрації вимагав 52 тисячі хабара», - йдеться у повідомленні поліції.
у авто чиновника було знайдено 42 тисячі гривень / npu.gov.ua
В автомобілі спеціаліста відділу КМДА правоохоронці вилучили 42 тисячі гривень.
В рамках кримінального провадження, відкритого ГПУ за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України
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