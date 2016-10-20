У столиці затримали "здирника із КМДА" (фото)

У Києві поліцейські та працівники ГПУ затримали працівника Департаменту КМДА, який, як стверджують у поліції, отримав 52 тисячі гривень неправомірної вигоди. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України.

Затримання було проведено біля будинку чиновника.

«Щоб позитивно вирішити питання щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами в столиці, працівник відділу реклами одного з Департаментів Київської міської адміністрації вимагав 52 тисячі хабара», - йдеться у повідомленні поліції.

В автомобілі спеціаліста відділу КМДА правоохоронці вилучили 42 тисячі гривень.

В рамках кримінального провадження, відкритого ГПУ за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України