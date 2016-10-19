Кличко на конференції ООН озвучив головне завдання влади Києва

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час виступу на заході "Як керувати перетвореннями в містах у Східній Європі та Східній Німеччині" в рамках конференції ООН зі сталого розвитку міст Habitat III, яка відбувається в столиці Еквадору Кіто.

Мер Києва наголосив, що після його обрання на посаду адміністрація зосередилася на зміні системи управління, її прозорості, відкритості та ефективності. "Київ першим в Україні запровадив технологічну систему управління Smart Сity. Зокрема, і відкритий бюджет. Це дозволило нам збільшити надходження до бюджету міста на 30% завдяки прозорості фінансових процесів", – зазначив Кличко.

Мер наголосив, що завдання столичної влади – забезпечити умови для швидкого та ефективного розвитку міста, щоб вирішувати проблеми міського господарства не в "пожежному" режимі, не точково, а системно і планово.

За словами Кличка, це дозволить підвищити ефективність управління містом, зменшити видатки, і разом з тим підвищити якість послуг а, отже, і рівень комфорту мешканців та дасть поштовх для розвитку інфраструктури. Крім цього, наголосив Кличко, для розвитку українських міст потрібна реальна децентралізація – з правом розпоряджатися коштами, визначати пріоритетні проекти, які потребують втілення на місцях. "Це дасть містам поштовх для успішного розвитку та дозволить підвищитити якість життя їх мешканців", – зазначив мер.

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Крім того, він наголосив на тому, що після Революції Гідності суспільство має великий вплив на процеси управління і змін в Україні. "У багатьох сферах створені громадські ради, запроваджена система петицій, відкриті конкурси обрання на посади. І це дуже важливо", – зауважив міський голова.

У рамках конференції Віталій Кличко також провів зустрічі з мерами міст, політиками, експертами у сфері міського розвитку.

Конференції ООН Habitat відбуваються раз на 20 років та мають на меті напрацювання підходів до сталого розвитку міст та вирішення нагальних глобальних проблем, з якими стикаються міста. Цього року у роботі заходу беруть участь експерти з розвитку міст, делегації на чолі з мерами Барселони, Берліна, Боготи, Буенос-Айреса, Бонна, Будапешта, Кельна, Гельсінкі, Мадрида, Парижа, Стамбула, Пекіна, Монреаля, Мехіко, Аддис-Абеби, Сеула та ін.​