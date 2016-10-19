У столиці прооперували двох маленьких киян з вадами слуху за рахунок міського бюджету - КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час візиту до Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1.

«У 2016-му році з бюджету Києва на цю потребу виділено значні кошти – 2,82 млн грн. Раніше такі операції виконувались за рахунок держави, але останніми роками гроші на це не виділялися. Саме тому міська влада внесла купівлю кохлеарних імплантів до міської цільової програми «Здоров’я киян», – зазначив Микола Поворозник.

Він розповів, що у деяких випадках кохлеарна імплантація, є єдиним способом слухової реабілітації глухих. Це надскладна та дорога операція, яка полягає у хірургічному вживленні у скроневу кістку прибору, що заміняє уражену частину слухового аналізатору.

Читайте такожКМДА: Діти столиці повністю забезпечені вакциною БЦЖ до кінця року

«Фахівці відзначають так званий «Період чутливого розвитку мовлення» – час, коли існує тісний звʼязок між слуховою зоною кори та центрами головного мозку, що відповідають за формування мовлення. Після 5 років цей звʼязок зникає і вживлення кохлеарного імпланту дасть дитині змогу чути, але навчитися розмовляти вона не зможе, і тому не асоціюється у світ нормально чуючих, – пояснив Микола Поворозник. – Зважаючи на це, для нас є вкрай важливим забезпечити всіх маленьких киян, що страждають на патологію слуху, такими імплантами швидко та, головне, вчасно».

Також заступник голови КМДА зазначив, що у найближчі два тижні подібні операції будуть зроблені ще двом дітям.​