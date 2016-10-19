У Києві "замінували" приміщення Вищого госпсуду
16:14, 19 жовтня 2016Київ
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На місце прибули правоохоронці.
В Києві "замінували" будівлю Вищого госпсуду / ФОТО kievvlast.com.ua
Повідомлення щодо «замінування» будівлі Вищого адміністративного господарського суду по вул. Копиленка, 6 надійшло сьогодні від аноніма, передають «Вартові. Еспресо».
Наразі точної інформації немає, деталі з’ясовуються. На місце прибули правоохоронці.
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Нагадаємо, сьогодні у Малиновському районі Одеси через неправдиве повідомлення про замінування з будівлі суду евакуювали понад 70 осіб.
На місце виїхали співробітники поліції, рятувальники, працівники вибухотехнічного відділу та кінологи, які перевірили будівлю та прилеглу до неї територію на наявність вибухонебезпечних речовин.
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