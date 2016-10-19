У Києві до опалення підключено 98% навчальних закладів - КМДА

Відповідне доручення районним управлінням освіти дала заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час планової інспекції стану проходження опалювального сезону у навчальних закладах столиці, повідомляє прес-служба КМДА.

"Із початком опалювального сезону ми розпочинаємо планові перевірки температурного режиму в наших навчальних закладах. Першим було проінспектовано Дніпровський район, де найбільша кількість закладів – 139, і 100% підключення, та Оболонський район, де 91% підключення, що є найгіршим показником", – повідомила Старостенко.

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За її словами, перевірка показала, що головною причиною незадовільного температурного режиму є занижена температура теплоносія, яка надходить у садочки, та внутрішні пориви.

За результатами перевірки Старостенко дала доручення районним управління освіти зв’язатися з постачальниками тепла та вжити всіх необхідних заходів, щоб у приміщеннях дитсадочків найближчим часом було тепло.

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"Під час інспекції ми побачили в дії ефект від розпочатої рік тому програми з термомодернізації навчальних закладів столиці. Дитсадки, що побудовані 50 років тому за одним і тим же проектом, істотно різняться в температурних режимах. У тому садочку, який було комплексно модернізовано, дуже тепло: 23-24 градуси, в іншому ж, без утеплення, ми зафіксували 14-16 градусів, що є незадовільним", - повідомила заступник голови КМДА.

Вона зазначила, що минулого року було термосановано 9 дитячих садків і школу. Цьогоріч до 1 вересня були завершені роботи з термосанації в одній школі та до кінця року планується комплексно утеплити ще 5 дитячих садочків.​