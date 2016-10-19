У Києві до опалення підключено 98% навчальних закладів - КМДА
Наразі у Києві до опалення підключено 98% навчальних закладів. Теплопостачання в решту закладів ускладнено поривами, продуванням труб чи проведенням комплексних ремонтних робіт, що планується усунути найближчим часом.
Відповідне доручення районним управлінням освіти дала заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час планової інспекції стану проходження опалювального сезону у навчальних закладах столиці, повідомляє прес-служба КМДА.
"Із початком опалювального сезону ми розпочинаємо планові перевірки температурного режиму в наших навчальних закладах. Першим було проінспектовано Дніпровський район, де найбільша кількість закладів – 139, і 100% підключення, та Оболонський район, де 91% підключення, що є найгіршим показником", – повідомила Старостенко.
Читайте такожПонад 90% будинків столиці забезпечені теплом - замголови КМДА
За її словами, перевірка показала, що головною причиною незадовільного температурного режиму є занижена температура теплоносія, яка надходить у садочки, та внутрішні пориви.
За результатами перевірки Старостенко дала доручення районним управління освіти зв’язатися з постачальниками тепла та вжити всіх необхідних заходів, щоб у приміщеннях дитсадочків найближчим часом було тепло.
Читайте такожКабмін дозволив українцям оплачувати комуналку в розстрочку
"Під час інспекції ми побачили в дії ефект від розпочатої рік тому програми з термомодернізації навчальних закладів столиці. Дитсадки, що побудовані 50 років тому за одним і тим же проектом, істотно різняться в температурних режимах. У тому садочку, який було комплексно модернізовано, дуже тепло: 23-24 градуси, в іншому ж, без утеплення, ми зафіксували 14-16 градусів, що є незадовільним", - повідомила заступник голови КМДА.
Вона зазначила, що минулого року було термосановано 9 дитячих садків і школу. Цьогоріч до 1 вересня були завершені роботи з термосанації в одній школі та до кінця року планується комплексно утеплити ще 5 дитячих садочків.