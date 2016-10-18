Біля столичного ЦУМу закопали підземний перехід: хочуть будувати наземний

На Хрещатику поблизу ЦУМУ закопали один із підземних пішохідних переходів. Про це на своїй сторінці у Facebook радник Ради урбаністики Києва Григорій Мельничук.

«Проект здійснюється у рамках реконструкції ЦУМу - спочатку планувалося, що з підземного переходу буде вхід на нульовий поверх, проте тут проходить колектор, який зробив цю ідею неможливою», - написав Мельничук.

Читайте такожКличко: Німці виділять 200 тисяч євро на проект добудови Подільсько-Воскресенського мосту

Тепер навпроти ЦУМу замість переходу – майданчик.

В той же час, як передає «Хмарочос», директор зі зв’язків з громадськістю та комунікацій компанії, яка займається реконструкцією ЦУМу Антон Гливинський пояснив, що наразі ведуться переговори із КМДА щодо будівництва регульованих наземних пішохідних переходів через Хрещатик та вулицю Богдана Хмельницького.

При цьому Гливинський запевняє, що реконструкція підземного переходу досі триває. Однак, від ідеї його реконструкції довелось відмовитись через технічні та економічні складнощі.

Нагадаємо, раніше планувалося здати в експлуатацію після реконструкції київський ЦУМ у березні 2016 року.